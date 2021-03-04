Ксения Мишина намекнула на беременность
Популярная украинская актриса, главная героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина заинтриговала поклонников. Девушка намекнула на беременность. Правда ли это, пообещала рассказать, опубликовав кадры из новой фотосессии.
Источник:инстаграм "Липсинк Батла"
Ксения Мишина стала участницей нового шоу "Липсинк Батл". Во время съемок ведущая проекта Тина Кароль спросила актрису, беременна ли она. Ксения удивила неоднозначным ответом.
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Ксения Мишина о беременности
Главная героиня "Холостячки" на съемках одного из эпизодов шоу ответила на провокационный вопрос. Тина Кароль и ее коллега Потап поинтересовались, беременна ли актриса. Звезда на это пообещала вскоре показать фотосессию, в которой будет видно, действительно ли она ожидает появления второго ребенка.
Личная жизнь Ксении Мишиной
- Актриса воспитывает сына Платона, отца которого не рассекречивает.
- В 2020 году Ксения стала главной героиней первого сезона романтического реалити-шоу "Холостячка".
- В финале девушка выбрала Александра Эллерта, с которым живет вместе.
- Пока влюбленные официально не зарегистрировали свои отношения, однако над свадьбой задумываются.
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