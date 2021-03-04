Популярная украинская актриса, главная героиня проекта "Холостячка" Ксения Мишина заинтриговала поклонников. Девушка намекнула на беременность. Правда ли это, пообещала рассказать, опубликовав кадры из новой фотосессии.

Ксения Мишина стала участницей нового шоу "Липсинк Батл". Во время съемок ведущая проекта Тина Кароль спросила актрису, беременна ли она. Ксения удивила неоднозначным ответом.

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Ксения Мишина о беременности

Главная героиня "Холостячки" на съемках одного из эпизодов шоу ответила на провокационный вопрос. Тина Кароль и ее коллега Потап поинтересовались, беременна ли актриса. Звезда на это пообещала вскоре показать фотосессию, в которой будет видно, действительно ли она ожидает появления второго ребенка.

Личная жизнь Ксении Мишиной