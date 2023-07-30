С лихорадкой и потерей сознания, – Ксения Мишина оказалась в больнице под капельницей
Источник:Ксения Мишина
Популярная украинская актриса Ксения Мишина шокировала подписчиков причиной исчезновения из инстаграмма. Как оказалось, знаменитость попала в больницу.
Она целую ночь очень плохо чувствовала себя, и пришлось поехать на обследование. Выяснилось, что актриса сильно отравилась морепродуктами.
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Ксения Мишина попала в больницу
Знаменитость призналась, что ела устрицы и другие морепродукты, ставшие причиной ее плохого самочувствия. Так у Мишины был незапланированный выходной.
Вчерашняя ночь была с лихорадкой и, мне казалось, частичной потерей сознания. А вчерашний день я провела под капельницами и под присмотром врачей,
– рассказала актриса.
"Будьте осторожны, друзья, потому что лечиться дорого", - подчеркнула звезда.
Ксения Мишина попала в больницу / Скриншот по инстаграм-сторис
Мишина поделилась, что сейчас ее самочувствие улучшилось. Следовательно, она уже даже делала ваккум для живота и продолжает заниматься ежедневными делами.
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