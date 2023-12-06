Прогулки вместе и букет роз: Ксения Мишина и Слава Демин подогрели слухи о романе
Источник:Ксения Мишина
Ксения Мишина и Слава Демин вместе провели время на прогулке с сыновьями. Тем самым актриса и телеведущий подогрели слухи об отношениях.
Актриса Ксения Мишина и ведущий Слава Демин показали свои приключения во время прогулки вечером. Они вместе с сыновьями отправились на поиски пещеры.
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Слава Демин и Ксения Мишина подогрели слухи о романе
Ранее Ксения и Слава ездили в Витачевскую часовню, но не смогли там найти ту пещеру, которую хотели. Теперь им это удалось. Прогулку они устроили уже вечером, поэтому запаслись фонариками.
Звезды много шутили, смеялись и развлекали детей. Слава взял с собой сына Влада, а Ксения – Платона. Похоже, что ребята подружились.
Показываю наш незакрытый со Славой гештальт перед детьми,
– рассказала Ксения Мишина.
Ксения Мишина и Слава Демин на совместной прогулке / Скриншот из инстаграма
Интересно, что впоследствии актриса поделилась, что ее день завершился огромным букетом из роз. Но неизвестно, кто сделал звезде такой презент.
Ксения Мишина / Фото с инстаграм-сториз
Что известно о личной жизни обеих звезд
- Слава Демин развелся с женой два года назад, хотя после этого намекал на вероятное воссоединение. После этого ведущий хотел пригласить на свидание одну из участниц "Холостяка", но она ответила отказом.
- После разрыва с Александром Эллертом Ксения Мишина не рассказывает о личном. Недавно она заинтриговала заявлением: "если вы чего-то не видите, это не значит, что этого нет".