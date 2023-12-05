Дочь украинской телеведущей Ольги Фреймут показала свою жизнь в Соединенных Штатах. Она поделилась редким фото, на котором зажгла бойфренда.

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Злата Митчелл показала фото с бойфрендом

17-летняя Злата Митчелл ушла на шоппинг – она посетила вместе с бойфрендом Оскаром модный бутик в США. Пара сделала в зеркале несколько общих фотографий.

Звездная дочь позировала в стильном образе. Она надела темно-серые прямые джинсы и черный топ, поверх которого накинула полупрозрачную кружевную блузку. Также ее аутфит дополняли аксессуары – сумочка и украшения.



Злата Митчелл с бойфрендом / Фото с инстаграм-сториз

Заметим, что Злата Митчелл – наполовину британка. Ее отцом является британец Нил Митчелл, с которым Ольга Фреймут встречалась во время учебы в Лондоне. Девушка в 15 лет получила британский паспорт по законодательству. Там ведь ребенок может получить гражданство, если хотя бы один из родителей является гражданином Великобритании.

Что известно о личной жизни Златы Митчелл

Дочь Ольги Фреймут рассекретила, что находится в отношениях, в мае прошлого года. Известно, что ее бойфрендом зовут Оскар, он американец и также живет в Соединенных Штатах.