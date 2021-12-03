"Крутое семейство": Сергей Притула показал, как трое детей встречают его с работы
Источник:инстаграм Сергея Притулы
В мае этого года Сергей Притула стал многодетным отцом. Жена Екатерина родила ему вторую дочь Стефанию. Теперь дома его встречают трое детей.
Пол года назад Сергей Притула впервые и в последний раз показал новорожденную доченьку, завернутую в одеяло. За это время Стефания заметно подросла и звездный отец решился во второй раз показать ее миру.
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Семейное фото со всеми детьми он сделал вечером, когда вернулся домой с работы. За столом в гостиной его ждали 13-летний Дмитрий от первого брака с Юлией Андрейчук и 4-летняя дочь Соломия. Младшую Стефанию улыбающийся Притула держал на руках.
Папа с работы пришел. Все за стол,
– подписал звездный отец.
Сергей Притула с тремя детьми / Фото из инстаграма шоуменаНапомним, жена Сергея Притулы скрывала вторую беременность вплоть до самых родов. 25 мая шоумен объявил, что стал отцом в третий раз, а менее чем через месяц повез любимую и всех детей на отдых за границу.
Реакция сети на фото Притулы с детьми:
- "Хороших и приятных вам, Сергей, моментов с родными. Чтобы папочку с нетерпением ждали счастливые детки";
- "Какое же это удовольствие, держать такую малышню на руках. Вы красивый папа, и дети хороши счастья вам и вашей семье";
- "Очень красивый сын, просто очень-очень! А девочки – ангелочки";
- "Точно Папины дети, какие вы красивые" ;
- "Крутое семейство";
- "Очень красивая семья. Счастья вам и вашей семье. Ну и еще одного мальчика".