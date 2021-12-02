Накануне новогодне-рождественских праздников Эмили Ратаковски пригласила фотографов в новую квартиру в Нью-Йорке. Все для того чтобы устроить первую профессиональную съемку с 8-месячным сыном Сильвестром.

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В кадре малыш чувствовал себя уверенно и, похоже, не капризничал. Он растопил сердца публики искренней улыбкой.

Эмили Ратаковски с 8-месячным сыном / Фото из инстаграма глянца W Magazine

Образ Эмили Ратаковски для съемки с сыном

Для домашней фотосессии модель выбрала элегантный черный костюм от Miu Miu – лаконичную юбку длины макси и женственный жакет с широким белым лацканом, что напоминал моду 70-х. Под этот комплект Эмили Ратаковски обула черные мюли с острым носком от люксового бренда Manolo Blahnik.

К слову, о беременности Эмили Ратаковски объявила съемкой для глянца Vogue, которая происходила в похожем стиле. Тогда топ-модель позировала на фоне белой стены с заметно округлым животом.

Звездная мамочка не в первый раз показывает подросшего сына публике. В октябре она сорвала миллион лайков миловидными фото с маленьким Сильвестром на руках.