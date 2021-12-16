Кронпринцесса Дании Мэри инфицировалась коронавирусом
16 декабря 2021 , 10:35Читати новину українською
Источник:сайт королевской семьи
У наследственной принцессе Дании подтвердили коронавирус. Мэри находится на самоизоляции.
Наследственная принцесса Дании Мэри получила положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщили на официальном сайте королевской семьи.
К слову Дышать было тяжело, – Виктор Бронюк из ТИК чуть не умер от коронавируса
Ее Королевское Высочество наследная принцесса сегодня, в среду, 15 декабря 2021 года, получила положительный результат на COVID-19,
– сообщили представители семьи.
Стало известно, что принцесса Мэри находится на самоизоляции во дворце Фредерика VIII в Амалиенборге.
Остальные члены семьи чувствуют себя хорошо, у них коронавирусную инфекцию не обнаружили.
Кто из членов королевских семей переболел коронавирусом
- Принц Великобритании Чарльз в марте 2020 года заболел COVID-19. Хотя состояние наследника не нуждалось в госпитализации, болезнь значительно повлияла на здоровье сына Елизаветы II.
- В тот же месяц инфицировался принц Монако Альберт. За ним ухаживал личный врач.
- Шведские монархи принц Карл Филипп и принцесса София стали следующими заразившимся COVID-19. Они имели легкие симптомы и находились в изоляции.
- В конце сентября 2021 года положительный тест получил сын королевы Рании и короля Абдаллы II – 27-летний принц Аль-Гусейн ибн Абдалла.