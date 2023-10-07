"Противно смотреть": Кристина Решетник снова нарвалась на хейт из-за поездки за границу
Источник:Кристина Решетник
На днях жена украинского телеведущего Кристина Решетник столкнулась с очередной волной хейта от подписчиков. Все потому, что блоггер опубликовала радостное видео из поездки за границу.
Кроме того, ролик она выставила в день, когда российские военные нанесли удар по центру Харькова. Фаны отметили, что видео под веселую музыку "противно смотреть". Кроме того, некоторые комментаторы даже заявили, что отписываются от Кристины из-за такого поступка.
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Кристина Решетник уехала за границу
Жена украинского телеведущего опубликовала видео, где показала, как отправилась за границу. Из ролика можно сделать вывод, что женщина улетела в Дубай. Она показала, как прогуливалась по аэропорту, садилась в самолет и ехала по улицам страны. К тому же в одном из фрагментов видео можно увидеть, как Кристина шла за руку с мужчиной. Вероятно, это был Григорий Решетник. Но точно неизвестно, полетел ли он за границу с ней, или эту частицу видео сняли еще в Украине.
В описании под постом блоггер призвала подписчиков отгадать в какую страну она улетела. Однако не всем поклонникам понравилось видео и интерактив, который предложила Кристина Решетник.
Реакция сети
Фаны осудили блоггера за то, что ролик под веселую музыку распространили в день, когда Россия цинично обстреляла Харьков и погиб 10-летний мальчик и его 68-летняя бабушка.
- "Кристина, со всем уважением к вам и вашей семье. Однако, когда день за днем Украина утопает в крови (трудно найти силы, чтобы снова пережить страшные события с Харьковской области вот уже какой день), вы под веселое музыкальное сопровождение снова в ожидании нового путешествия. Конечно, путешествуйте, наслаждайтесь, отдыхайте, живите, как будто война не в вашей стране, но, пожалуйста, имейте уважение к тем, кто борется за будущее для ваших детей. К мамам, которые никогда не увидят сыновей и даже не будут иметь возможности похоронить тело… К сестрам, которые никогда не увидят брата и к детям, которые никогда не обнимут своего отца… Не мне, конечно, давать кому-то советы, но хотя бы пока в стране война, пусть все ваши путешествия, посещение свадеб, свиданий, концерты, наряды, останутся в вашем семейном архиве";
- "У всех у нас есть свои праздники, путешествия, удовольствия. Но это личное пространство. В день траура в Харькове действительно как никогда неуместно. Надо быть солидарными с украинцами, которые не могут продолжать жить свою привычную жизнь";
- "Солидарность никто не отменял и уважения к чувствам других людей тоже. Очень жаль, что даже в такое время не все это понимают. Никто не пишет "не отдыхать", а только – "не выставлять"!";
- "Зачем такое выставлять? Да еще с мужем. Как те люди, которые потеряли родного человека, должны на это смотреть?";
- "Противно смотреть";
- "Отписка. Без комментариев".
В то же время были подписчики, которые поддержали Кристину. Они отметили, что не следует осуждать людей, которые продолжают жить даже вопреки войне и пожелали хорошего путешествия.
- "Господи, а вам прям мозолит. И не лень такие тексты писать? А жить когда? Или только сидеть и плакать?";
- "А осуждать людей хорошо?";
- "Хорошего путешествия";
- "Крутая";
- "Класс".
Впоследствии в инстаграмм-сторис блоггер поделилась видео с последствиями прилета по Харькову. Она отметила, что в течение дня не читала новости и пожелала, чтобы украинцы всегда помнили о жестокости и циничности россиян.
Не читаешь новости день и снова. Пусть наши дети и внуки никогда не забудут того, что они делают каждый день с нашей страной последние полтора года,
– подчеркнула Кристина.
Кристина Решетник показала последствия российской атаки по центру Харькова / Скриншот с инстаграмм-сторис
Это уже не в первый раз
- В мае Григория Решетника с супругой захейтили за поездку в Италию. Тогда телеведущий выставил фото и видео, где позировал с супругой на улицах Рима. За границу супруги поехали по работе. Однако эту поездку все равно подвергли критике в сети. Впоследствии Григория и Кристину также раскритиковали за то, что они ездили в Прагу и Чехию. Подписчики подчеркнули, что пока в Украине продолжается война, выставлять такие фото неуместно.
- Затем Григорий Решетник отправил жену с детьми на отдых за границу, где семья провела 2 месяца. Так, во время отпуска женщина публиковала немало фото и видео из-за границы. Позже Кристина написала пост, где отметила, что их дети впервые за полтора года смогли отдохнуть. Но, по ее словам, они все равно хотели вернуться домой. Такие заявления возмутили подписчиков, поэтому они снова ее захейтили. В то же время следует отметить, что во всех вышеперечисленных случаях находились люди, которые поддерживали Кристину и Григория и говорили, что несмотря на войну жизнь продолжается и ею нужно наслаждаться.