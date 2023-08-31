Поклонники исполнительницы решили немедленно отреагировать на подобные заявления артиста. Фан-аккаунт Тины Кароль опубликовал пост, в котором опроверг слова Коли. Они выставили серию фото и видео с выступлений певицы для военных. В комментариях под этой публикацией другие пользователи тоже поддержали украинскую артистку.
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Тина Кароль выступала для военных
Фаны исполнительницы сообщили, что она много и часто ездит на фронт с концертами для военных, однако не публикует это для безопасности.
Сейчас в сети гуляет интервью Коли Серьги, который говорит, что Тина не ездила с ним к военным. Но: а) она ездила, но просто не с Колей; б) обычно нельзя разглашать кто и куда ездил, ведь это сдача дислокации наших защитников; в) вопросы безопасности,
– отметили поклонники певицы.
"Тина всегда поддерживает военных, наших героев ВСУ и не раз в своей жизни была в "горячих точках"", — добавили фаны.
Реакция сети
Под публикацией другие пользователи также опровергли слова Коли о том, что Тина боится ездить на передовую. В частности, некоторые отметили, что исполнительница ранее выступала для воинов АТО. Также пользователи добавили, что в 2005 году Кароль с миротворческой миссией ездила в Ирак:
- "Когда Тина ездила к нашим воинам во время АТО, то Коля и не думал туда ездить, как и многие другие артисты";
- "Серьга никак не нехайпится. То с Лободой, то уже к Тине полез";
- "Тина, пожалуй, единственная певица, которая еще в 2005 году была в Ираке! О каком страхе говорит Коля?";
- "Еще Тина является вокалисткой ансамбля ВСУ. Столько лет помогает ребятам!";
- "Тина Кароль неоднократно была на фронте. У нее всегда четкая общественная позиция!";
- "Думаю, Коля обиделся, что Тина не поехала именно по его приглашению";
- "Почему так легко обвинить человека? Проверяйте информацию";
- "Я возмущена! Зачем клеветать на человека? Коля Серга, вы хайпу захотели?".