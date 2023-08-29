"Ваш муж не воюет": Кристина Решетник нарвалась на хейт через 2 месяца отдыха за границей

Ведущий Григорий Решетник отправил жену с детьми на отдых. Семья провела 2 месяца за границей. Из-за этого Кристина нарвалась на хейт. Украинцы возмутились хвастанием логгерши.

На днях жена Решетника написала новое пост о своем отдыхе. Женщина в течение двух месяцев часто публиковала фото с детьми у моря.

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Решетник нарвалась на хейт из-за отдыха

Как рассказала Кристина, их дети наконец-то смогли отдохнуть – впервые за последние полтора года.

Это были невероятные 2 месяца у моря… Также сбылась еще одна моя мечта – пожить у моря долго. Скажу одно – мне очень понравилось, видеть море из окна дома каждое утро помогает зарядиться и вдохновиться,

– написала она.

По ее словам, все же она с детьми скучала по дому.

Однако подписчикам не понравились такие хвастания от Кристины Решетник. В комментариях они выразили свое возмущение:

"Думаю, что если бы ее муж был на войне, то два месяца на море они бы не отдыхали".

"Хорошо, когда деньги есть. К сожалению, не все могут себе это позволить в нынешней ситуации".

"Вы должны понимать, что на вас подписаны простые люди, которые сидят под обстрелами. А их ребенок мечтает и просит родителей хотя бы поехать к реке..."

"Отдыхаете, молодцы… Зачем вы это выставляете?"

"Для чего эта показуха? Кому она нужна?"

"Вы с отдыха на отдых ездите, постоянно которой перезагрузка".

"Такие фото не ко времени. У нас война, а вы очень рады, что на отдыхе".

"Ваши дети полтора года не видели море? Ну вы серьезно? А другие что, не хотят?"

"Можно и не выставлять этот отдых, потому что не то время".

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