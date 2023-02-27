Бывшая Остапчука высказалась об ошибках прошлого и подняла тему финансов

Блоггерша и нотариус Кристина Остапчук сейчас находится на отдыхе на Мальдивах. Девушка благодаря свободному времени чаще отвечает на вопросы поклонников и поднимает в блоге острые темы. Теперь заговорила об ошибках прошлого.

На днях Кристина Остапчук уехала на Мальдивы. Она очень нуждалась в отдыхе и в новом посту написала, что это именно то, что ей сейчас нужно.

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Бывшая жена Остапчука высказалась и об ошибках прошлого, однако достаточно лаконично и без подробностей. Она сняла ролик на пляже, в котором позировала в купальнике и с книгой "Пять языков любви" в руках.

"Как поступить с ошибками прошлого? Сделать их достоянием истории", – процитировала она американского писателя Гэри Чепмена. Пока трудно догадаться, о каких именно ошибках идет речь, но поклонники предполагают, что это об отношениях.

Кристина также подняла тему финансов

Раньше Кристину засыпали вопросами, что она думает по поводу слухов о женитьба Владимира Остапчука . В ответе она официально подтвердила, что действительно разошлась с шоуменом и добавила, что желает ему счастья с новой избранницей.

У бывшей Остапчука начали спрашивать о финансах. В частности, фанам стало интересно, откуда у нее деньги на дорогой отдых и квартиру. На это Кристина намекнула, что за собственные деньги купила квартиру.

Мой жизненный путь показывает, что можно купить (квартиру – 24 Канал) и не одну. Я в жизни хотела доказать себе, что могу. И я это сделала,

– призналась девушка.



Кристина Горняк рассказала о финансах / Скриншот с ее инстаграмм-сторис

Блогерша посоветовала, что важна приоритетность затрат и правильное распоряжение средствами, сбережения. "Я работаю со 2-го курса университета, потому как-то так", - добавила она в комментариях. Кроме того, Кристина Остапчук рассказала, что когда-то брала даже кредит для покупки предыдущей машины и, к счастью, смогла его "погасить".

Бывшая Остапчук также подтвердила, что принимает подарки от мужчин, однако пошутила, что "искать папика" ей поздно, ведь она уже 36-летняя.

К слову, после того, как информация о разрыве отношений всплыла в сети, Кристина Остапчук комментировала, что с их домом "все ок, он стоит на своем месте", но ремонт в то время остановили. Пока неизвестно, как они поделили имущество.