"Как в фильмах": Кристина Горняк заинтриговала историей о случайной встрече с экс-бойфрендом

Блоггерша Кристина Горняк разошлась со своим новым бойфрендом. Пара встречалась восемь месяцев. На днях бывшие влюбленные случайно встретились на улице Вены. Кристина рассказала романтическую историю встречи.

Бывшая жена Владимира Остапчука мало рассказывала поклонникам о новом избраннике. Известно, что пара не смогла построить счастливые отношения и разошлась.

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Киношная встреча Горняк с эксбойфрендом

На днях эксы случайно встретились. Кристина рассказала, что решила прогуляться по вечернему городу и на перекрестке встретила бывшего.

Автомобиль ее эксбойфренда остановился на светофоре, где стояла Горняк. По словам блоггерши, влюбленные просто стояли и улыбались друг другу. Кристина шутит – подумала, что у нее галлюцинации.



Кристина Горняк случайно встретила бывшего / Фото с ее инстаграм-сторис

Кристина уверяет, что случайная встреча похожа на фильм. Однако что будет дальше в ее личной жизни – блоггерша и не подозревает.

Но встреча была, как в фильмах, и я очень счастлива, что она такая произошла… И как не верить в энергию, в посыл Вселенной и любви?!,

– написала Горняк.



Кристина Горняк случайно встретила бывшего / Фото с ее инстаграм-сторис

Какими были отношения Кристины Горняк