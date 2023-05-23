Бывшая жена Остапчука намекнула на новые отношения и призналась, о каком свидании мечтает

Бывшая жена Владимира Остапчука после развода часто ходит на свидания. Теперь, похоже, у Кристины Горняк есть новый ухажер. Она призналась, что начинает влюбляться.

Кристина отреагировала на слова подписчицы, что ей нужно влюбиться. Бывшая жена Остапчука ответила, что она "уже почти".

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Кристина Горняк намекнула на новые отношения

Она пошутила, что теперь на одну головную боль будет больше. Горняк отмечает, что не знает, выйдет ли что-то из этого, но уже благодарна своему новому избраннику.

Не знаю, получится ли что-то из этого или не получится, но я получаю колоссальную поддержку от него, что не может не радовать. Я благодарна,

– написала Кристина.

Кто он – блогерша не рассекретила. Однако, по ее словам, он читает ее соцсети, так что она не захотела "выдавать секретов". "Пусть думает, что это не о нем", – добавила Горняк.



Кристина Горняк рассказала о личной жизни / Скриншот из ее инстаграм-сторис

О каком свидании мечтает бывшая Остапчука

Кроме того, блогерша подтвердила, что она продолжает ходить на свидания, но делает это только, если действительно хочет.

Горняк призналась подписчикам, на какое свидание мечты сейчас хотела бы пойти. По ее словам, она хочет, чтобы ее пригласили на свидание в парке.

"Хочу взять плед, книгу, клубнику и валяться, читать друг другу, общаться и кайфовать", – написала Кристина.



Кристина Горняк мечтает о свидании / Скриншот из ее инстаграм-сторис

Недавно бывшая жена Владимира Остапчука впервые призналась, когда именно она рассталась с ведущим, и рассказала, как переживает расставание.

И пока Кристина Горняк окончательно не отважилась на новые отношения, ее бывший Владимир Остапчук уже несколько месяцев находится в отношениях с журналисткой Екатериной Полтавской.

Кристина признается, что не следит за жизнью экс-супруга, но получает информацию через поклонников. Недавно она просила не посылать публикации бывшего или его девушки.