Нотариусиня Кристина Горняк пообщалась с поклонниками в инстаграме. Она ответила на их вопросы в сториз.

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Кристина Горняк о разводе

Вопрос развода и новых отношений до сих пор остается актуальным для подписчиков бывшей супруги Владимира Остапчука. Кристина впервые призналась, что расставание с шоуменом произошло осенью. С тех пор она не переживала никаких других разрывов.

С каким? Пока я рассталась с мужем осенью, больше расставаний не было за это время,

– написала Кристина Горняк.



Кристина Горняк о разводе / Фото с инстаграм-сториз

Также девушка ответила на вопрос, как реагирует на места, куда раньше ходила вместе с Владимиром. Она поделилась, что воспринимает развод как опыт.

"Страха нет, ностальгия – ну как сказать, память, как правило, наша держит очень многое в голове, но со временем это только приятные воспоминания и жизненный опыт, которому благодарна".



Кристина Горняк о разводе / Фото с инстаграм-сториз