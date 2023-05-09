Нотариусиня Кристина Горняк пообщалась с поклонниками в инстаграме. Она ответила на их вопросы в сториз.
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Кристина Горняк о разводе
Вопрос развода и новых отношений до сих пор остается актуальным для подписчиков бывшей супруги Владимира Остапчука. Кристина впервые призналась, что расставание с шоуменом произошло осенью. С тех пор она не переживала никаких других разрывов.
С каким? Пока я рассталась с мужем осенью, больше расставаний не было за это время,
– написала Кристина Горняк.
Кристина Горняк о разводе / Фото с инстаграм-сториз
Также девушка ответила на вопрос, как реагирует на места, куда раньше ходила вместе с Владимиром. Она поделилась, что воспринимает развод как опыт.
"Страха нет, ностальгия – ну как сказать, память, как правило, наша держит очень многое в голове, но со временем это только приятные воспоминания и жизненный опыт, которому благодарна".
Кристина Горняк о разводе / Фото с инстаграм-сториз
- Пока Кристина Горняк не заводит новые отношения, хотя имеет поклонников. В то же время Владимир Остапчук уже несколько месяцев находится в отношениях с журналисткой Екатериной Полтавской.
- Нотариусиня не следит за жизнью новой пары, но получает информацию через поклонников. Недавно она просила иметь уважение и не посылать публикации бывшего или его девушки.