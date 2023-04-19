Кристина Горняк призналась, что подписчики часто скидывают ей фото бывшего мужа Владимира с его девушкой. На днях Остапчук откровенно рассказал о новых отношениях.

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После официального объявления об отношениях подписчики начали задавать много вопросов бывшей жене Остапчука – нотариусу Кристине Горняк. Она ответила, чтобы закрыть эту тему.

Прежде всего, Горняк попросила иметь уважение к им обоим: "Сразу всех, кто пишет, хочу попросить – давайте будем взвешенными и не оскорблять никого".

Также она отметила, что не следит за жизнью Остапчука и его новой избранницы. Кроме того, Кристина попросила подписчиков не посылать ей посты о своем бывшем.

Я не слежу за бывшими, ни за кем, потому что имею свою новую страницу в жизни, с уважением к своему прошлому… Но, я буду не честной, если скажу, что кое-что приходится видеть, потому что многие подписчики почему-то решают мне это прислать... Зачем вы мне шлете какие-то фото моего бывшего мужа, я не знаю. В следующий раз знайте – мне не интересно,

– заметила Кристина.



Кристина Горняк высказалась о новых отношениях Остапчука / Фото с ее инстаграм-сторис

Напомним, что Кристина Горняк была второй женой шоумена и телеведущего Владимира Остапчука. Однако их брак длился недолго – менее двух лет.

Ранее Кристина рассказала о своей жизни после развода и прокомментировала новые отношения Остапчука. Она призналась, что не желает бывшему и его избраннице плохого и совет за них.

В то же время сама Горняк уже несколько месяцев налаживает личную жизнь. Недавно она заявила, что имеет много поклонников и признается, что даже чувствует бабочки в животе. Что Кристина рассказала о своем поклоннике – читайте в статье.