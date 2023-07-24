Бывшая жена Владимира Остапчука намекнула, что живет с другим мужчиной
Источник:Кристина Горняк
После развода с Владимиром Остапчуком Кристина Горняк не спешит делиться личной жизнью в соцсетях. Раньше девушка призналась, что имеет поклонника, а теперь намекнула, что уже даже живет с новым избранником.
Еще в мае этого года Кристина Горняк призналась, что имеет нового поклонника. Тогда она заявила, что начинает влюбляться.
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Кристина Горняк намекнула, что живет с бойфрендом
Теперь блоггерша поделилась курьезным инцидентом с любимым. Поэтому поклонники предположили, что пара уже живет вместе.
Так, в Инстаграм-сторис Горняк сообщила, что решила проявить заботу к бойфренду. Идея заключалась в том, что погладить "его" футболку. Однако из-за "плохого утюга" он испортил один из них – краска от надписи перешла на белую ткань.
Когда осталась одна и хотела сделать приятное ему, как говорится, проявить заботу. Хотела как лучше, но это не я, это плохой утюг, честное слово... А стыдно мне,
– написала Кристина.
Горняк рассказала о курьезном инциденте / Скриншот с ее инстаграмм-сторис
Бывшая Остапчука начала переживать из-за того, как мужчина отреагирует на испорченную одежду. Судя по принту, футболка от бренда Louis Vuitton, которая может стоить немалых денег. "Убьет" или нет?" – в шутку поинтересовалась у подписчиков Горняк.
Впоследствии Кристина Горняк показала отдых с любимым в Венгрии. Пара вместе прогулялась по территории Центра Кайзервассера и покаталась на сапах.
"Спасаемся от жары... Ну очень жарко в Вене, поэтому передвинулись поближе к воде", – написала она.
Кристина Горняк на отдыхе с любимым / Скриншот с ее инстаграм-сторис
Кстати, недавно бывшая жена Владимира Остапчука впервые призналась, когда именно она рассталась с ведущим и рассказала, как переживает расставание.
И пока Кристина Горняк окончательно не отважилась на новые отношения, ее бывший Владимир Остапчук уже несколько месяцев находится в отношениях с журналисткой Екатериной Полтавской.