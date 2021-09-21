Через месяц, 23 октября, состоится премьера легендарного проекта "Україна має талант". Сейчас организаторы знакомят с первыми участниками конкурса.

К слову Это происходит в каждой паре, – Ксения Мишина рассказала об отношениях с Эллертом

Ксения Мишина стала на гвозди

В один из эфиров на сцену талант-шоу выйдет Станислав Скочко, который продемонстрирует силовой перформанс. Он показал, на что способно человеческое тело. Человек занимается силовым экстримом, поэтому практикует стояние на гвоздях.

Ксения Мишина решила лично проверить талант участника. Она знакома с различными энергетическими практиками, которыми часто занимается. Поэтому актриса станет на гвозди прямо на сцене.



Ксения Мишина / Фото СТБ

Ксения Мишина считает, что гвоздь – потрясающий опыт. С его помощью ты можешь встретиться с самим собой через физическую боль.

И когда ты его преодолеваешь, то очищаешься, укрепляешь свою силу воли и можешь переосмыслить многие ситуации своей жизни, истину того, чем занимаешься и того, что происходит вокруг и внутри тебя. Это практика для души, а не тела. Но добраться до глубин своей души ты можешь, только почувствовав и поняв свое тело, став с ним одним целым,

– рассказала актриса.



Ксения Мишина / Фото СТБ

Отметим, что судья "Україна має талант" уже стояла на гвоздях. Она была на ретрите (духовном выездном семинаре) в июне этого года. Также Мишина часто говорит о духовности, занимается медитациями.

"Мне, наверное, крайне сложно вам будет выложить максимальный смысл этого момента, потому что этот опыт нужно пройти, чтобы понять о чем это. Как чувствую его я – это точно о себе, об очищении, о любви и принятии себя целиком... Я почувствовала и прожила несколько состояний, это было сложно, легко, широко, глубоко. Это была яркая и интересная жесть. И я как всегда благодарна", – делилась актриса.



Ксения Мишина / Фото из инстаграма актрисы