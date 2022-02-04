В кожаном жакете цвета бордо: королева Летиция совершила эффектный светский выход

Испанская королева Летиция вышла в свет, чтобы посетить форум, посвященный борьбе с раком. Она появилась на публике в стильном пиджаке бордового цвета.

4 февраля королева Летиция посетила форум в Мадриде во Всемирный день борьбы с раком, сообщает 24 канал. Она предстала перед публикой в ​​эффектном образе.

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Образ королевы Летиции

Королева Испании для нового выхода надела черное трикотажное платье длины миди. Сверху она накинула эффектный кожаный жакет цвета бордо, в котором появлялась на публике и раньше.

Широкий пояс в тон удачно подчеркнул хрупкую талию Летиции, а лаконичная сумочка и серьги с бриллиантами дополнили look.

Ее Величество совместила наряды с красными замшевыми туфлями на высоких каблуках. Она выровняла и распустила волосы, а на лице сделала легкий макияж.



Королева Летиция / Фото Getty Images

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