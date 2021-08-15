Кортни Кардашян заподозрили в четвертой беременности: провокационные фото

42-летняя Кортни Кардашян отрезала длинные волосы и продемонстрировала короткую стрижку. Светская львица опубликовала свежие фото, которые наделали шума в сети. Правда, причиной этому стала не новая прическа, а округлый животик и слухи о беременности.

Перед зеркалом Кортни Кардашян позировала в коротком спортивном топе и штанах с высокой талией, которые немного приспустила. Следовательно, она засветила животик, на котором не просматривался пресс.

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Меньше чем за сутки сообщение набрало 2,6 миллиона лайков. В комментариях фаны распространили слухи, что светская львица беременна от барабанщика Трэвиса Баркера. Одни только предполагали, а другие утверждали, что новыми фото Кортни Кардашян объявила о будущем пополнении.

"Она беременна?";

"Я думаю, что так она объявила о беременности";

"Она выглядит как беременная".

"Беременна";

"Точно беременна".

Кортни Кардашян / Фото из инстаграма светской львицы

Кортни Кардашян / Фото из инстаграма светской львицы

Кортни Кардашян / Фото из инстаграма светской львицы

Ни Кортни Кардашян, ни Трэвис Баркер не комментируют слухи о беременности. Под нашумевшей публикацией любимой барабанщик оставил лишь романтический комментарий: "Ты совершенная".

Разговоры о вероятной четвертой беременности звезды не утихают больше месяца. Ее все чаще замечают в одежде оверсайз, а вместо алкогольных коктейлей она пьет воду с добавками. Возможно, Кортни и Трэвис действительно готовятся к новому этапу отношений.

Напомним, влюбленные вместе всего восемь месяцев, но это не помешало музыканту сделать предложение блогерше во время уикенда в Лас-Вегасе: