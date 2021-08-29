Знаменитая немецкая супермодель Хайди Клум прилетела в Венецию. Она вышла в свет вместе с 17-летней дочерью Лени и мужем Томом Каулитцем.

К слову Хайди Клум празднует годовщину свадьбы в Италии: там она вышла замуж 2 года назад

Семья прибыла на вечеринку, которую организовал итальянский модный дом Dolce&Gabbana. В заведении Palazzo Ducale состоялась выставка произведений высокого ювелирного искусства.

Образы семьи Хайди Клум

Муж и дочь немецкой модели полностью вписались в атмосферу вечеринки. Том Каулитц позировал перед камерой в оранжевом атласном костюме, который соединил с черной обувью с блестками.



Хайди Клум с мужем / Фото з інстаграму Хайди Клум

Дочь Хайди Клум Лени, которая уже попробовала себя в роли модели, позировала в блестящем серебристом миниплатье на тонких бретелях. Наряд был полностью покрыт камнями. Девушка соединила его с босоножками, волосы уложила нежными волнами и сделала легкий макияж.



Хайди Клум с дочкой / Фото из инстаграма Хайди Клум

Похожее платье выбрала сама Хайди Клум. Ее платье отличалось тем, что было длинным и обтягивающим, без бретелек, а также с откровенным декольте. Без преувеличений можно сказать, что звездная мамочка с дочкой "сияли" на светском мероприятии.

Знаменитость дополнила образ серьгами-подвесками и изысканным колье. Она уложила волосы пышными локонами, а на лице сделала роскошный макияж. Звезда накрасила глаза черными тенями в стиле smokey eyes и подчеркнула губы розовой помадой.



Хайди Клум / Фото из инстаграма Хайди Клум



Хайди Клум / Фото из инстаграма Хайди Клум