О преодолении аэрофобии музыкант группы Blink-182 сообщил в своем инстаграме. Он оставил романтический снимок, где держит на руках свою возлюбленную на фоне частного самолета.

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"С тобой возможно все", – подписал фото Трэвис, а Кортни в комментариях ответила: "Все и вся с тобой".

Трэвис Баркер и Кортни Кардашьян возле самолета / Фото из инстаграма музыканта

Что случилось с Трэвисом Баркером в 2008-м

13 лет назад музыкант попал в авиакатастрофу, в результате которой погибли четыре человека. Среди них были 2 пилота, помощник Трэвиса и охранник. Сам барабанщик и его друг, диджей Адам Гольдштейн, остались в живых, но через несколько месяцев Адам умер из-за передозировки наркотиками.

относительно Трэвиса, то он получил ожоги третьей степени – 65% тела были поврежденными. Он провел в больнице несколько месяцев, перенеся 16 операций. В 2021 году Баркер рассказал Men's Health о том, как боролся с посттравматическим стрессовым расстройством и чувством вины за то, что единственный выжил.

"Я был просто черным... я не мог идти по улице. Если я видел самолет в небе, я был уверен, что он упадет, и просто не хотел его видеть", – рассказывал мужчина.

Реакция сети

Подписчики инстаграм-профиля музыканта обрадовались за него, зная о его тяжелом прошлом, и назвали это чрезвычайно смелым поступком: