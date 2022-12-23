Группа "Коррупция", что послала Бардаша, выпустила первый трек на украинском: видео на "Світло"

Продюсер Юрий Бардаш заговорил об "одном русском народе" и сбежал в Россию, поэтому свой путь группа "Коррупция" продолжила без него. 23 декабря состоялась первая украиноязычная премьера проекта – песня "Світло".

Трек "Світло" написал фронтмен Миша Крупин под влиянием последних событий в Украине – отключений света и российских обстрелов. Он признался, что с 24 февраля релизов не было, потому что колебался, актуально ли творчество группы "Коррупция", но фаны дали понять, что их музыку ждут.

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Группа "Коррупция" выпустила первый украиноязычный трек "Світло" без Бардаша

Позиция наша четкая. Сейчас активно работаем с лейблом Papa Music над новым украиноязычным материалом. Творчество группы всегда было об актуальном в обществе. Каждая песня – жизнь. Так и в этот раз родилась песня о том, что волнует сейчас всех украинцев. Времена блекаута в стране и победа,

– прокомментировал Миша Крупин.

Видео на песню "Світло" снял режиссер Александр Шапоринский. Интересно, что во время работы над видео обесточили целый микрорайон, где шла запись, поэтому команде пришлось дорабатывать на генераторах. Однако неспроста Миша Крупин поет: "Зникає струм, зникає світло. Хто грає в цю гру, програє непомітно".

Коррупция – Світло: смотрите видео онлайн

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Напомним, еще недавно продюсером группы "Коррупция" был одиозный Юрий Бардаш, перебравшийся в Москву. Сразу после заявлений об "один русском народе" Миша Крупин послал его куда подальше: "Мне это больно. Я чувствую, что нас просто покинули. Мы еще будем отмываться от этого. Идешь – ну п**дуй".

Интересно, что, по словам фронтмена "Коррупции", до 24 февраля Бардаш не был фанатом России и не собирался туда переезжать. Крупин говорит, что сначала он даже собирал на тепловизор своему тестю, который пошел в ВСУ добровольцем, а затем вылезла "вата в голове". Сам же певец волонтерит – собирает на автомобили на фронт, ездит по больницам и частям с концертами.