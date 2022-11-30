Война показала, что даже самые родные люди могут поддерживать врагов. Именно так произошло в отношениях Миши Крупина и его бывшей жены. Женщина поддержала Путина, и война пришла и в ее дом.

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Экс-жена Миши Крупина поддержала войну

Артист признался, что с 24 февраля не общается с российскими музыкантами, поскольку не видит в этом смысла. Во время войны разрушились и отношения Михаила с экс-женой. В первый день полномасштабного вторжения она звонила по телефону Крупину, но это был последний разговор. Женщина верит российской пропаганде, уверяет, что "не все так однозачно" и украинцы "сами себя обстреливают".

Первая жена позвонила мне в первый день и сказала: "Не все так однозначно". А потом говорит: "Слушай, вы там сами себя обстреливаете". Я ей ответил: "Ты что, еб***та?" И все, разговор с ней закончился. Больше мы не общались,

– рассказал Михаил.

Потом общие знакомые Крупина и его бывшей рассказали, что ее мужу пришла повестка. Карма не заставила себя долго ждать и война пришла в дом женщины, которая поддерживает преступные действия власти.

Миша Крупин об экс*жене: смотрите видео онлайн

Где сейчас дети Крупина

Сын музыканта от первого брака уехал из России еще в 2016 году. Он переехал в Израиль, там служил в армии и получил гражданство.

Также у Крупина есть названная дочь. С ней Михаил не поддерживает отношения из-за разных политических взглядов: "Очень сухо, мы не общаемся. Но я нормально отношусь к ней".

Напомним, ранее Крупин рассказывал о предателе Юрии Бардаше, который уехал в Россию. Михаил работал с любителем России и тот действительно хотел переехать в страну-агрессорку, несмотря на все преступления, которые та совершила. Именно поэтому с ним разорвали контракты все украинские артисты, включая и Wellboy.