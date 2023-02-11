Корона из цветов: дизайнер iPhone Джонни Айв создал коронационную эмблему Чарльза ІІІ

Коронация нового короля Великобритании Чарльза III состоится 6 мая 2023 в Вестминстерском аббатстве в Лондоне. Там будет красоваться коронационная эмблема, представленная Букингемским дворцом вечером 10 февраля.

Ранее стало известно, что на коронации Чарльза III выступит популярная в 90-х группа Spice Girls с Викторией Бекхэм в составе. Однако подготовка к праздничным выходным в мае продолжается. Бывший дизайнер Apple Джонни Айв, например, уже разработал коронационную эмблему. На ней цветы Англии, Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии сплелись в корону.

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Как выглядит коронационная эмблема Чарльза ІІІ

Новая эмблема для коронации выполнена в красном, белом и синем цветах. Это стилизованная корона Святого Эдуарда, созданная из роз Англии, чертополоха Шотландии, нарцисса Уэльса и трилистника Северной Ирландии. Как говорит Джонни Айв, на этот дизайн его вдохновил Чарльз ІІІ и его любовь к природе.

Для меня большая честь внести свой вклад в это выдающееся национальное событие, и наша команда очень гордится этой работой. Дизайн был вдохновлен любовью короля Чарльза к планете, природе и его глубокой заботой о мире природы,

– прокомментировал дизайнер iPhone.

Эмблема появится на всех исторических событиях в мае, включая уличные вечеринки, общественное собрание и официальные торги.





Коронационная эмблема Чарльза ІІІ / Фото Букингемского дворца

Напомним, Букингемский дворец уже обнародовал план мероприятий на праздничные выходные 6 – 8 мая.