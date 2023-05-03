Путина не пригласили на коронацию Чарльза III: в "черном" списке еще 6 стран, – СМИ

На коронацию Чарльза III Великобритания пригласила лидеров дружественных стран. Без приглашения осталось 7 стран: среди них диктаторы России и Белоруссии.

В Великобритании готовятся к масштабному событию – торжественной коронации Чарльза III. По источникам в Британии известно, что на мероприятие не пригласили диктатора Владимира Путина и его приспешника Александра Лукашенко.

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Путина не пригласили на коронацию

В общей сложности на коронацию Чарльза III не пригласили 7 стран, поэтому на событие не приедут лидеры России, Белоруссии, Ирана, Мьянмы, Сирии, Афганистана и Венесуэлы.

Приглашение же выслали лидерам тех стран, с которыми в Великобритании полные дипломатические отношения, также это представители стран Содружества и заморских территорий Британии. Также известно, что приглашения получили дипломаты (но не лидеры стран) КНДР и Никарагуа.

Главное о коронации

Празднование продлится 3 дня: все начнется 6 мая, когда состоится шествие в Вестминстерское аббатство и торжественная коронационная служба. Церемония коронации завершится торжественным выходом королевской семьи на балкон.

Во второй день, 7 мая, британцев ожидает коронационный концерт в Виндзорском замке. Дни с 6 по 8 мая будут для Британии выходными. Всю процессию будут показывать на британском телевидении.

На масштабное событие пойдет такая же огромная сумма: 250 миллионов фунтов стерлингов. Почти половина суммы уйдет на меры безопасности.