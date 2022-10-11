Букингемский дворец объявил дату коронации Чарльза III: когда состоится церемония

Коронация короля Чарльза III состоится в субботу, 6 мая 2023 года. Ее проведут в Вестминстерском аббатстве.

Как сообщает Букингемский дворец, коронация Чарльза III будет иметь элементы прошлых церемоний, но и будет отражать современную роль монархии. Сын Елизаветы II станет самым старшим монархом в истории Великобритании.

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Коронация Чарльза III состоится 6 мая 2023 года

Торжественная церемония состоится в Вестминстерском аббатстве, где уже 900 лет устраивают коронации. Ее будет вести архиепископ Кентерберийский Джастин Велби. Вместе с Чарльзом III коронуют его жену Камиллу.

Напомним, ранее в СМИ предполагалось, что коронацию Чарльза III устроят 3 июня 2023 года. Однако Букингемский дворец решил провести ее раньше.

Какой будет коронация Чарльза ІІІ

Ранее сообщалось, что новый король Великобритании хочет скромную церемонию, чтобы не тратить деньги с налогов подданных. Именно поэтому ее прозвали коронацией "прожиточного минимума".

Если коронация Елизаветы II 2 июня 1953 года длилась три часа с участием 8 тысяч высокопоставленных лиц, то предполагают, что Чарльз III сократит ее до часа и сделает доступной для разных групп граждан и конфессий. Кроме того, список гостей, вероятно, будет сокращен до 2 тысяч.

Согласно традициям, Чарльз ІІІ будет помазан святым маслом, получит драгоценный шар, коронационное кольцо и скипетр, а затем его увенчают короной Святого Эдуарда, что официально сделает его королем Великобритании.

Камилла также будет помазана святым елеем и коронована.

В день коронации Чарльза III его внук Арчи – сын принца Гарри и Меган Маркл – будет праздновать день рождения. Ему исполнится четыре года.