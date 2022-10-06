Фотограф Мисан Гарриман опубликовал два портрета принца Гарри и его супруги Меган Маркл. Это произошло спустя несколько дней после того, как свой портрет опубликовала королевская семья.

Смотрите также Коронация Чарльза III состоится в следующем году: известная дата

Новые портреты Меган и Гарри

Фотографии супругов были сделаны за три дня до смерти Елизаветы II, – 5 сентября на саммите One Young World в Манчестере.

На фотографиях принц Гарри с легкой улыбкой стоит сзади Меган в классическом костюме и светлой рубашке. Маркл одела красный брючный костюм с шалью. Ее образ дополняли золотые серьги-кольца и массивное кольцо.

Меган и Гарри / Фото из инстаграма фотографа

Другая фотография черно-белая и на этот раз в профиль. Опять же, Меган Маркл стоит впереди принца Гарри. Как отмечают эксперты, на обеих кадрах нарушен королевский протокол, поскольку за ним на переднем плане должны быть мужчины.



Меган и Гарри / Фото из инстаграма фотографа

Королевский эксперт Том Бауэр добавил, что после ухода из королевской семьи такие портретные фото не свойственны принцу Гарри и Меган. Поэтому то, что кадры появились, еще через несколько дней после портрета Чарльза III – свидетельствует о своеобразном ответе монаршей семье.

К тому же, фото Чарльза III с женой и сыном Уильямом и Кейт было сделано в Букингемском дворце. В тот день Гарри и Меган были в замке, но, похоже, их не позвали на съемку.

Напомним, после траурного периода дворец опубликовал портретное фото Чарльза III, Камиллы и Уильяма и Кейт Миддлтон. Кадр сделали 18 сентября, перед похоронами королевы, его называют "историческим".

Меган могла снова скопировать Уоллис Симпсон

В сети заметили и другое любопытство портрета Меган и Гарри. Дело в том, что поза, наряды и даже улыбка Маркл напоминает позу и наряды Уоллис Симпсон, жены короля Эдуарда VIII, отрекшегося от британского престола ради брака с ней. Она делала фото в 1971 году, в красном платье и также с шалью, запрокинутой через плечо.

"Кажется, этой фотографией герцогиня Сассекская заявляет о своей жесткой решимости", – пишет автор книги "Американская герцогиня: настоящая Уоллис Симпсон".



Сравнение Меган и Уоллис / Фото с инстаграма фан-аккаунта