Коронация Чарльза III: когда и где смотреть историческую церемонию

Уже 6 мая в Вестминстерском аббатстве пройдет торжественная церемония коронации Чарльза III. Впервые с 1902 года это событие пройдет не в рабочий, а в выходной день. Где можно посмотреть историческую церемонию – рассказываем дальше.

Чарльза III провозгласили королем Соединенного Королевства 10 сентября 2022 – через два дня после смерти его матери Елизаветы II. Спустя 8 месяцев после этого состоится официальная коронация нового британского монарха, отмечает 24 Канал.

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Где смотреть коронацию Чарльза III

Официальная церемония коронации состоится 6 мая в Вестминстерском аббатстве. На событие было приглашено 2000 избранных лиц. Британцы и гости города смогут посмотреть коронационную процессию, заняв место вдоль ее маршрута. Также по всей стране будет установлено 30 больших экранов, где можно будет просмотреть онлайн-трансляцию коронации. В прямом эфире процессию покажут сразу несколько британских телеканалов: BC One, BBC Two, ITV 1 и Sky News. Также ее будут транслировать через BBC iPlayer, ITVX или канал Sky News Youtube.

Праздничные дни в Великобритании продлятся с 6 по 8 мая. В понедельник, 8 мая, британцы получат дополнительный выходной. Однако основная часть событий запланирована на субботу, 6 мая.

Расписание коронационных событий 6 мая