Чарльз III официально станет монархом: все, что нужно знать о его коронации
6 мая 2023 года состоится историческое событие – коронация Чарльза III. Этот день ждут миллионы британцев. 3-дневное празднование коронации начнется с торжественной службы в Вестминстерском аббатстве. Все, что известно о главном событии 2023 для Соединенного Королевства – рассказываем дальше.
- 1Дата коронации Чарльза III и Камиллы
- 2Служба, шествие и праздничный концерт: план коронационных мероприятий
- 3Каким будет наряд короля Чарльза III
- 4Короны Чарльза III и Камиллы
- 5Каким будет кресло нового короля
- 6Где смотреть коронацию Чарльза III
- 7Самая дорогая в истории Великобритании: сколько будет стоить коронация нового монарха
Старшего сына Елизаветы II – Чарльза официально провозгласили королем Великобритании 10 сентября 2022 года. Это произошло после смерти Ее Величества. А через 8 месяцев весь мир будет наблюдать за церемонией коронации самого старого монарха в истории Великобритании.
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Дата коронации Чарльза III и Камиллы
Торжественные празднования коронации начнутся 6 мая и продлятся до 8 мая. Эти дни у британцев будут выходными. Церемонию проведут в Вестминстерском аббатстве, где уже 900 лет устраивают коронации.
Архиепископ Кентерберийский Джастин Велби вместе с Чарльзом III коронует его жену – Камиллу.Обратите внимание! Елизавета II короновали 2 июня 1953 года. Тогда на церемонии присутствовало 8 тысяч гостей из 129 стран мира. На коронацию Чарльза III планируют пригласить около 2 тысяч гостей. В частности может быть меньше членов королевской семьи и чиновников со всего мира, а сама церемония будет сокращена из-за возраста Чарльза.
Служба, шествие и праздничный концерт: план коронационных мероприятий
6 мая (суббота)
- Историческое событие начнется с шествия в Вестминстерское аббатство. 6 мая в 12:20 по киевскому времени Чарльз III и Камилла в государственной карете Diamond Jubilee через центральные ворота покинут Букингемский дворец. Их будут сопровождать 200 военных королевской конницы.
- Маршрут этого шествия составит 2,1 километра: Букингемский дворец – торговый центр – арка Адмиралтейства – к югу от острова короля Чарльза I – улица Вайтхолл – Парламентская улица – восточная и южная стороны Парламентской площади – Широкое святилище – Вестминстерское аббатство.
- В 13:00 по Киеву начнется торжественная коронационная служба в Вестминстерском аббатстве, которая продлится около 3 часов.
- В 16:00 по киевскому времени процессия отправится из Вестминстерского аббатства в Букингемский дворец. К королю Чарльзу III и королеве-консорт Камилле присоединятся вооруженные силы со всех стран Содружества и заморских территорий, а также все службы вооруженных сил Соединенного королевства, королевская охрана и королевские водники. Королевские супруги будут ехать в Государственной золотой карете, которую будут тянуть 8 лошадей.
- Церемония коронации завершится выходом королевской семьи на балкон Букингемского дворца.
7 мая (воскресенье)
- Во второй день празднования британцев и гостей Лондона ждет грандиозный коронационный концерт в Виндзорском замке. Мероприятие, которое будет транслироваться в прямом эфире в BBC и BBC Studios, объединит иконы мировой музыки и современных звезд. Кроме звезд концерта на шоу также эксклюзивно выступит The Coronation Choir. Коронационный хор выступит вместе с Виртуальным хором, который состоит из певцов со всего Содружества.
- Также монаршая семья приглашает Соединенное Королевство развлечься на больших коронационных обедах.
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8 мая (понедельник)
- В понедельник, который также будет для всех британцев выходным, Big Help Out поощряет людей попытаться стать волонтером для себя и присоединиться к работе, которая ведется для поддержки местных регионов. Целью Big Help Out является использование волонтерства, чтобы объединить сообщества и создать длительное наследие волонтерства от Коронационных выходных.
Каким будет наряд короля Чарльза III
Одежда короля Великобритании будет более утонченной и современной. В частности, о нарядах Чарльза III высказалась руководитель электронной коммерции в магазине одежды N.Peal Джо Макларен. Она подчеркнула, что король Великобритании не боится перемен.
По словам экспертов, коронация будет "отражать роль монарха сегодня и смотреть в будущее, опираясь при этом на давние традиции и великолепие". Таким образом, король Великобритании, возможно, наденет военную форму, а не роскошную бархатную мантию.
Однако на официальной странице монархов в инстаграмме показали процесс создания коронационного наряда для Чарльза III. Судя по фото, он все-таки предстанет перед публикой в мантии, однако, точно увидим все уже 6 мая.
Для просмотра всех фото пролистывайте направо:
Короны Чарльза III и Камиллы
Король Чарльз на своей коронации будет носить корону Святого Эдуарда. Еще в декабре 2022 года она была забрана из лондонского Тауэра, где хранилась вместе с другими драгоценностями, чтобы подготовить к исторической службе.
Камиллу коронуют в короне королевы Марии Текской – бабушки Елизаветы II.
Каким будет кресло нового короля
Короля Чарльза III коронуют в позолоченном кресле, легендарная история которого началась более 700 лет назад.
Его создали по заказу короля Эдуарда I из древнего коронационного камня шотландских королей, а также украсили цветными стеклами и нарисованными узорами птиц и листьев. На каждом углу есть золотые львы.
Кресло, на котором будет сидеть Чарльз III на коронации / Фото Press Association Via AP Images
Где смотреть коронацию Чарльза III
Британцы и гости города смогут посмотреть коронационную процессию, заняв место вдоль ее маршрута. Также по всей стране будет установлено 30 больших экранов, где можно будет просмотреть онлайн-трансляцию коронации. В прямом эфире процессию покажут сразу несколько британских телеканалов: BC One, BBC Two, ITV 1 и Sky News. Также ее будут транслировать через BBC iPlayer, ITVX или канал Sky News Youtube.
А текстовую версию коронации вы сможете прочесть на сайте 24 Канала.
Самая дорогая в истории Великобритании: сколько будет стоить коронация нового монарха
Из-за масштабных мер безопасности стоимость коронации короля Чарльза III увеличили со 100 до 250 миллионов фунтов стерлингов. Большую часть суммы – около 150 миллионов фунтов – потратят на размещение тысяч полицейских и отрядов охраны. Все остальное – еще 100 миллионов фунтов – идет на постановку церемонии и трехдневное празднование.Интересно! Коронация Елизаветы II в 1953 году обошлась Великобритании почти в пять раз дешевле – 1,57 миллиона фунтов стерлингов, что примерно 47 миллионов фунтов стерлингов в пересчете на современные деньги.