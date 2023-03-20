Король будет в золотой карете, сын – за ним: появились первые подробности коронации Чарльза ІІІ

Британская королевская семья готовится к коронации короля Чарльза III. Уже стали известны первые детали происшествия. Очевидно, что король с королевой Камиллой поедут в золотой государственной карете, сразу за ними его сын принц Уильям с женой Кейт Миддлтон и детьми.

Напомним, что принц Уильям пока первый в линии подражания престолу и однажды он станет королем. Поэтому ему и его детям уделяется много внимания во время будущей коронации их дедушки короля Чарльза III.

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Король Чарльз и королева Камилла будут ехать в золотой государственной карете Gold State Coach. Отметим, что в 1953 году на ней ехала покойная королева Елизавета II.



Карета, в которой ехали Елизавета на коронацию / Фото Telegraph

Его старший сын принц Уильям поедет в карете сразу за королем Чарльзом и королевой Камиллой после церемонии обратно в Букингемский дворец. Очевидно, что все трое детей Уильяма и Кейт Миддлтон также будут присутствовать на торжественной службе в Вестминстерском аббатстве.

Каким будет кресло короля

Король Чарльз III будет коронован в позолоченном кресле, легендарна история которого началась более 700 лет назад.

Его создали по заказу короля Эдуарда I из древнего коронационного камня шотландских королей, а также украсили цветными стеклами и нарисованными узорами птиц и листьев. На каждом углу есть золотые львы.



Кресло, в котором будет сидеть король Чарльз / Фото Press Association Via AP Images

Кресло время от времени страдает за время своего существования, на его спинке есть граффити от местных школьников и посетителей, а взрыв бомбы 1914 снес его небольшой угол. Но его реставрируют к происшествию. Сейчас над этим работает реставратор Вестминстерского аббатства Криста Блесли.

После коронации члены королевской семьи соберутся в Букингемском дворце, некоторые из них появятся на знаменитом балконе, чтобы поздравить людей. Предполагается, что на балконе будут не только король и королева, принц и принцесса Уэльски, но, возможно, герцог и герцогиня Эдинбургская (принц Гарри из Меган Маркл).

К слову, эксперты предполагают, что на коронацию Чарльз ІІІ одевается вопреки традициям. Вероятно, он появится в военной форме, а не в роскошной бархатной мантии.

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