Королеву Елизавету II раньше времени похоронили: кто сообщил о "смерти" монарха
Британская королева Елизавета II неожиданно "слегла", поскольку королевская семья сообщила о медицинском наблюдении врачей. К ней в имение в Шотландии срочно начали съезжаться близкие родственники. Фейковый аккаунт под названием "The Guardian" написал в твиттере, что королева уже умерла.
Информация по фейковому аккаунту появилась 8 августа около 17 часов. Через несколько минут сообщение исчезло. Многие телеграммы-сообщества и СМИ растиражировали "смерть" королевы. Однако стоит отметить, что официальный твиттер-профиль британского издания The Guardian имеет верификацию – синюю "галочку", в то время как фейковый аккаунт – нет.
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Королеву Елизавету II преждевременно похоронили / Скриншот с твиттера
Пока никаких официальных сообщений о смерти Елизаветы II от королевской семьи, издания BBC или других уполномоченных лиц не поступало.
Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II
- Здоровье монарха, правящего страной 70 лет, начало "сдавать" после смерти принца Филиппа, ее мужа. Он скончался в апреле 2021 года.
- С тех пор женщина все реже стала появляться на публике, часть полномочий частично начала передавать своему сыну-наследнику – принцу Чарльзу. Также она дала его жене титул жены-консорта на случай своей смерти.
- 8 августа днем королевская семья сообщила, что к Елизавете II приставили врачей, ведь она нуждается в медицинском надзоре. Монарх сейчас находится в родстве в Шотландии, в Балморале.
- После этой новости появилась информация, что к ней стали приезжать самые близкие родные.
- В Букингемском дворце смена стражи сегодня отменена, а сайт BBC сменил цвет на черный.
- Как будут развиваться события, если Елизавета II умрет – читайте в нашем материале.