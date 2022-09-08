Королеву Елизавету II раньше времени похоронили: кто сообщил о "смерти" монарха

Британская королева Елизавета II неожиданно "слегла", поскольку королевская семья сообщила о медицинском наблюдении врачей. К ней в имение в Шотландии срочно начали съезжаться близкие родственники. Фейковый аккаунт под названием "The Guardian" написал в твиттере, что королева уже умерла.

Информация по фейковому аккаунту появилась 8 августа около 17 часов. Через несколько минут сообщение исчезло. Многие телеграммы-сообщества и СМИ растиражировали "смерть" королевы. Однако стоит отметить, что официальный твиттер-профиль британского издания The Guardian имеет верификацию – синюю "галочку", в то время как фейковый аккаунт – нет.

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Королеву Елизавету II преждевременно похоронили / Скриншот с твиттера

Пока никаких официальных сообщений о смерти Елизаветы II от королевской семьи, издания BBC или других уполномоченных лиц не поступало.

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