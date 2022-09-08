Информация по фейковому аккаунту появилась 8 августа около 17 часов. Через несколько минут сообщение исчезло. Многие телеграммы-сообщества и СМИ растиражировали "смерть" королевы. Однако стоит отметить, что официальный твиттер-профиль британского издания The Guardian имеет верификацию – синюю "галочку", в то время как фейковый аккаунт – нет.

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Королеву Елизавету II преждевременно похоронили / Скриншот с твиттера

Пока никаких официальных сообщений о смерти Елизаветы II от королевской семьи, издания BBC или других уполномоченных лиц не поступало.

Что известно о состоянии здоровья Елизаветы II

  • Здоровье монарха, правящего страной 70 лет, начало "сдавать" после смерти принца Филиппа, ее мужа. Он скончался в апреле 2021 года.
  • С тех пор женщина все реже стала появляться на публике, часть полномочий частично начала передавать своему сыну-наследнику – принцу Чарльзу. Также она дала его жене титул жены-консорта на случай своей смерти.
  • 8 августа днем ​​королевская семья сообщила, что к Елизавете II приставили врачей, ведь она нуждается в медицинском надзоре. Монарх сейчас находится в родстве в Шотландии, в Балморале.
  • После этой новости появилась информация, что к ней стали приезжать самые близкие родные.
  • В Букингемском дворце смена стражи сегодня отменена, а сайт BBC сменил цвет на черный.
  • Как будут развиваться события, если Елизавета II умрет – читайте в нашем материале.