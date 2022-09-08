Інформація з фейкового акаунту з'явилась 8 серпня близько 17 години. За кілька хвилин допис зник. Чимало телеграм-спільнот та ЗМІ розтиражували "смерть" королеви. Проте варто зазначити, що офіційний твітер-профіль британського видання The Guardian має верифікацію – синю "галочку", водночас як фейковий акаунт – ні.
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Королеву Єлизавету II передчасно поховали / Скриншот з твітера
Наразі жодних офіційних повідомлень про смерть Єлизавети II від королівської сім'ї, видання BBC чи інших уповноважених осіб не надходило.
Що відомо про стан здоров'я Єлизавети II
- Здоров'я монарха, який править країною 70 років, почало "здавати" після смерті принца Філіпа, її чоловіка. Він помер у квітні 2021 року.
- З того часу жінка все рідше почала з'являтись на публіці, а частину повноважень частково почала передавати своєму сину-спадкоємцю – принцу Чарльзу. Також вона дала його дружині титул дружини-консорта на випадок власної смерті.
- 8 серпня вдень королівська сім'я повідомила, що до Єлизавети II приставили лікарів, адже вона потребує медичного нагляду. Монарх зараз перебуває у родинному маєтку у Шотландії, в Балморалі.
- Після цієї новини з'явилась інформація, що до неї почали приїжджати найближчі рідні.
- У Букінгемському палаці зміна варти сьогодні скасована, а сайт BBC змінив колір на чорний.
- Як розвиватимуться події, якщо Єлизавета II помре – читайте у нашому матеріалі.