Інформація з фейкового акаунту з'явилась 8 серпня близько 17 години. За кілька хвилин допис зник. Чимало телеграм-спільнот та ЗМІ розтиражували "смерть" королеви. Проте варто зазначити, що офіційний твітер-профіль британського видання The Guardian має верифікацію – синю "галочку", водночас як фейковий акаунт – ні.

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Королеву Єлизавету II передчасно поховали / Скриншот з твітера

Наразі жодних офіційних повідомлень про смерть Єлизавети II від королівської сім'ї, видання BBC чи інших уповноважених осіб не надходило.

Що відомо про стан здоров'я Єлизавети II