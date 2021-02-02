На днях принц Уильям высказался против расизма в футболе. Но зато в сети его раскритиковали и обвинили в лицемерии за того, что он не комментировал нападения расизма против Меган Маркл.

Источник: Insider

Недавно принц Уильям в твиттере осудил расизм в футболе. Но в то же время он столкнулся с волной критики в сети.

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Принца Уильяма раскритиковали

На официальной странице в твиттере принц Уильям высказался относительно расизма: "Расистские оскорбления – на площадке, на трибунах или в социальных сетях – мерзкие, и они должны прекратиться сейчас". Он не впервые сталкивается с этой проблемой, ведь является президентом Футбольной ассоциации Англии.

Мы все отвечаем за создание среды, в которой такие образы недопустимы. Я благодарен всем игрокам, болельщикам, клубам и организациям, которые решительно осуждают эти злоупотребления,

– написал герцог Кембриджский.

Зато в ответ королевский обозреватель и автор CNN Кристен Майнцер написала: "Я бы действительно хотела, чтобы вы и ваша семья были такими же громкими антирасистамы, когда мишенью была герцогиня Сассекская".

I do wish you and your family were this vocally antiracist when the target of the racism was the Duchess of Sussex. — Kristen Meinzer (@kristenmeinzer) January 31, 2021

Также об этом высказалась журналистка Али Валански. Она высказалась: "Но это нормально, когда это направлено против герцогини Сассекской?". Принцу Уильяму напомнили о его путешествии с подругой к тихоокеанскому острову Тувалу в 2012 году. Его с Кэтрин забрали из самолета на троне. "Видимо приятно подавать пример. Думаю, люди послушают, увидев, как эти фотографии осуждают расизм".

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Скриншот с твиттера

Что известно о расизме против Меган Маркл

В 2016 году принц Гарри начал встречаться с Меган Маркл. Тогда девушка столкнулась с большим количеством критики в британской прессе и соцсетях. В сети возмущались, что человек смешанной расы в отношениях с принцем. Герцог Сассекский тогда выпустил заявление через королевского пресс-секретаря. Зато принц Уильям никак не комментировал это.

"Меган Маркл подверглась волне обид и преследований. Некоторые из них были публичными – клевета на первой полосе национальной газеты; откровенный сексизм и расизм в социальных сетях и комментариях к статьям в интернете. Принц Гарри беспокоится о безопасности мисс Маркл и глубоко разочарован тем, что не смог защитить ее", – говорилось в заявлении.