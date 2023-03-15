Новые титулы: что изменилось в королевской семье после смерти Елизаветы II

После смерти Елизаветы II британский трон возглавил Чарльз III. Поэтому у некоторых членов королевской семьи изменились титулы. Изменения коснулись нескольких родственников монарха.

В частности, Кейт Миддлтон раньше не носила титул принцессы, но теперь ее следует называть именно так. Добавим, что она вышла на публику с украшением, которую носила принцесса Диана, передает 24 Канал.

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Титул королевы Елизаветы II и принца Филиппа

При жизни королева Елизавета II именовалась Queen regnant – то есть женщина, занимающая трон по праву рождения. И хотя в иерархии британских титулов король стоит выше королевы, именно Елизавета II была руководящей монархиней, ее муж Филипп никак не мог стать выше ее.

Поэтому он носил титул принца-консорта, который получил десять лет спустя после их свадьбы. Впрочем, Филипп решил остаться просто принцем Филиппом, герцогом Эдинбургским до смерти.



Елизавета II и принц Филипп / Фото PA MEDIA

Титул герцога Эдинбургского

Еще в 1999 году, когда младший сын Филиппа и Елизаветы принц Эдвард женился, была достигнута договоренность, согласно которой титул герцога Эдинбургского будет передан ему после смерти папы.

Итак, 10 марта 2023 года, через два года после смерти Филиппа, король Чарльз III сдержал слово и объявил, что отныне титул герцога Эдинбургского принадлежит Эдварду, а его жена Софи стала герцогиней.



Принц Эдвард с женой Софи / Фото из соцсетей

Титул принца и принцессы Уэльских

С момента восхождения Чарльза на трон его старший сын принц Уильям, который сейчас первый в очереди на престол, унаследовал титул принца Уэльского от своего отца. Его жена Кейт Миддлтон автоматически завоевала титул принцессы Уэльской, который когда-то носила принцесса Диана.



Принц Уильям и Кейт Миддлтон / Фото из соцсетей

Уильям и Кэтрин сохранили за собой титулы герцога и герцогини Кембриджских и Корнуольских, а титулы их детей теперь звучат так – принц Джордж Уэльский, принцесса Шарлотта Уэльская и принц Луи Уэльский.

Титул королевы Камиллы

Ранее вторая жена Чарльза Камилла тоже имела титул принцессы Уэльской, но не использовала его публично (в память о покойной принцессе Диане).

Но уже в феврале 2022 года в честь платинового юбилея правления Елизаветы II монархиня вручила Камилле новый титул – королевы-консорта с отметкой, что пользоваться титулом Камилла сможет тогда, когда ее муж станет королем.

8 сентября 2022 года королева Елизавета II умерла, так что Камилла получила титул королевы-консорта, а не принцессы-консорта, как предполагалось изначально. После коронации Камиллы вместе с мужем 6 мая 2023 года, вероятно, с ее титула уберут приставку "консорт".



Король Чарльз с женой Камиллой / Фото из соцсетей

Титулы для детей Гарри и Меган Маркл

Чарзльз также дал титулы детям герцога и герцогини Сассекских Гарри и Меган Маркл. Теперь Арчи и Лилибет – принц и принцесса. Предполагается, что король согласился дать титулы внукам после разговора с сыном Гарри после похорон королевы Елизаветы II.

Ведь с восхождением на трон короля Чарльза его внуки автоматически получили право на эти титулы и теперь могут претендовать даже на титулы Их Королевских Высочеств.



Принц Гарри и Меган с детьми / Фото People

Теперь детей Сассекских следует называть принц Арчи и принцесса Лилибет. Меган и Гарри так и остались герцогом и герцогиней Сассекской, в их титулах никаких изменений не произошло.

Принц Эндрю и принцесса Анна

Брат и сестра Чарльза продолжают носить свои титулы. У Эндрю это титул герцога Йоркского, который был пожалован ему в день свадьбы с Сарой Фергюсон в 1986 году.

Сестра короля – Анна – носит титул королевской принцессы. Он принадлежит Анне уже 36 лет и является седьмым человеком, который носит его с того же момента.



Принцесса Анна и принц Эндрю / Фото Express

Титул королевской принцессы присваивается старшей дочери монарха и не является автоматическим. Последней, кому принадлежал титул к Анне, была принцесса Мария, единственная дочь короля Георга V, умершая в 1965 году. Титул оставался вакантным в течение 22 лет, прежде чем королева подарила его принцессе Анне.

Титул сохраняется на всю жизнь, вплоть до смерти его владельца. Итак, когда принц Уильям станет королем, он не сможет дарить этот титул своей дочери принцессе Шарлотте, если принцесса Анна будет еще жива.

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