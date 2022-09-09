Королевская семья Британии официально вступила в траур: пока он будет продолжаться

Король Чарльз III объявил, что к моменту похорон и 7 дней после него в семье будет проходить траур. Дату похорон семья сообщит впоследствии, но обычно это происходит на 10-й день после смерти монарха.

С сегодняшнего дня королевская семья вступила в период официального траура. В новом заявлении Букингемского дворца рассказывается, что: "После смерти Ее Величества Королевы Его Величество Король желает, чтобы период королевского траура соблюдался с этого момента и до семи дней после похорон королевы".

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Королевский траур будет соблюдаться членами королевской семьи, персоналом королевского двора и представителями королевского двора при исполнении служебных обязанностей, а также войсками, исполняющими церемониальные обязанности,

– сообщают в пресс-службе.

В частности, Букингемский дворец подтвердил детали салюта, который состоится в честь жизни королевы. Это произойдет 9 августа в 13.00 в Гайд-парке и лондонском Тауэре.

Королевские салюты будут запущены в Лондоне в 13:00 в Гайд-парке Королевской конной артиллерией и в Лондонском Тауэре Почетной артиллерийской ротой. За каждый год жизнь королевы будет сделана по одному патрону, – добавили представители Букингема.

Что касается флагов, то они будут оставаться приспущенными в Королевских резиденциях до 8 утра после последнего дня королевского траура. Дата похорон будет подтверждена в ближайшее время.

Елизавета II умерла: главное

Об ухудшении здоровья королевы дворец сообщил 8 сентября днем, после чего туда активно начали съезжаться родные королевы.

Она находилась в Шотландии, в замке Балморал, где любила проводить каникулы. Там она приняла нового премьер-министра Лис Трасс за 2 дня до своей смерти. Обычно это событие проходило в Букингемском дворце.

Вечером стало известно, что королева умерла днем . Лиз Трасс в своем заявлении говорила, что известие о смерти ей было передано в 16:30, после чего была запущена "операция" под названием "Лондонский мост" . В ней рассказывается все о дне, когда умирает монарх и схема, по которой происходят все последующие процессы. В настоящее время тело королевы уезжает в Эдинбург , где в соборе она будет находиться три дня.

Новым королем Великобритании и стран Содружества наций стал принц Чарльз, который теперь называется Чарльз III.

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