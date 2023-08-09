"Уже не его Величество": королевская семья убрала упоминание о титуле принца Гарри

Ранее принцу Гарри и его жене Меган Маркл разрешили оставить титулы Их Величество. Однако они ими не пользовались после того, как сдали королевские обязанности. Потому королевская семья убрала эти титулы.

На днях король Чарльз III пренебрег принцом Гарри и Меганом Марклом. Он не пригласил их на годовщину со дня смерти королевы Елизаветы II.

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Теперь на сайте британской королевской семьи обновили страницу, посвященную принцу Гарри. Оттуда убрали упоминание о титуле Его королевское Величество. Титулы принца Гарри и Меган Маркл заменили на "герцог и герцогиня Сассекские".

Сам принц Гарри еще пользовался титулом Его королевского Величества в своей автобиографии.

Сын короля Чарльза III также сохранил свое место в линии престолонаследия. Сейчас он занимает пятое место после брата принца Уильяма и троих его детей – принца Джорджа, принцессы Шарлотты и принца Луи.

Кроме того, вниз переместилась позиция профиля принца Гарри на сайте. Сейчас он находится в самом конце списка, позади других членов королевской семьи.

Отметим, что сайт королевской семьи не был полностью обновлен после смерти Елизаветы.

"Сайт королевской семьи содержит более 5 тысяч страниц информации о жизни и работе королевской семьи. После смерти Елизаветы II контент пересматривался и периодически обновлялся. Некоторое содержание может быть устаревшим, пока этот процесс не завершится", – говорится в заявлении Букингемского дворца.

Напомним, что в 2020 году принц Гарри заявил о намерении сложить королевские полномочия. Королевская семья сообщила, что поддержала желание принца и его супруги "начать новую жизнь". После этого супруги переехали в США. В настоящее время пара воспитывает 4-летнего сына Арчи и 2-летнюю дочь Лилибет.

А недавно принц Гарри и Мэген по приказу короля выехали из коттеджа Фрогмор-хаус, подаренный им Елизавета II.