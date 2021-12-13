Вслед за герцогами Кембриджскими принц Уильям и Камилла показали свою рождественскую открытку. Кадр с ее изображением был опубликован на официальной странице Кларенс-хауса.

К теме Кейт Миддлтон и принц Уильям показали новую рождественскую открытку: семейное фото из Иордании

Открытка принца Чарльза

На фото показали рождественскую открытку принца Чарльза и герцогини Камиллы, одной из которых украсили елку. С одной ее стороны – поздравление с праздниками, а с другой – миловидное фото королевской четы.

Кадр, использованный для открытки, был сделан во время гонки Royal Ascot в этом году. Фотографы подловили супругов в момент, когда принц Чарльз поправлял защитную маску Камиллы.

Поскольку начинается обратный отсчет к Рождеству, сегодня мы представляем официальную рождественскую открытку в этом году от принца Уэльского и герцогини Корнуольской,

– написали супруги под фото.

Рождественская открытка принца Чарльза и Камиллы / Фото из инстаграма Кларенс-хауса

Напомним, несколько дней назад свою открытку представили герцоги Кембриджские. Для этого Кейт Миддлтон и принц Уильям выбрали фото, сделанное в начале 2021 года во время семейного отдыха в Иордании.