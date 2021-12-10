В канун рождественских и новогодних праздников вся королевская семья представит свои открытки, которые присылают родным и близким. Первыми это сделали герцоги Кембриджские, опубликовавшие фото с открытки на официальной странице в инстаграмме.

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Рождественская открытка герцогов Кембриджских

Кейт Миддлтон и принц Уильям поздравят всех с праздниками необычным кадром. Для открытки этого года они выбрали фото, сделанное в начале 2021 года во время семейного отдыха в Иордании.

Поскольку семья находилась в теплых краях, то и перед камерой они позируют в легких летних нарядах. Принц Уильям надел коричневую футболку-поло, принц Джордж рубашку с армейским принтом, а принц Луи – голубую футболку. Все мужчины на снимке позируют в светлых шортах.

Герцогиня Кембриджская и принцесса Шарлотта выбрали для кадра платья. Принцесса Шарлотта – бело-голубое с рюшами на рукавах, а Кейт Миддлтон – цвета хаки с поясом, подчеркнувшее ее фигуру.

Кейт Миддлтон уложила волосы в пышные локоны, на ее лице был легкий макияж. Одну руку она положила на колено принца Уильяма, а другой поддерживала Джорджа. Примечательно, что вся королевская семья расслаблена и счастлива.

Рады поделиться новым фото семьи, изображенным на рождественской открытке,

– написали герцоги под кадром.

Рождественская открытка герцогов Кембриджских / Фото из инстаграма герцогов Кембриджских

Автором кадра стал королевский фотограф Мэтт Портеус. В прессе отмечают, что Иордания – важное место для Кейт Миддлтон. На Ближнем Востоке она провела часть своего детства, потому что ее отец работал диспетчером авиакомпании British Airways.

Добавим, что на этот раз впервые за долгое время семья герцогов Кембриджских позирует в летней одежде. На последних открытках они в основном в теплых и уютных нарядах.