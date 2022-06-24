Королева снова в седле: 96-летнюю Елизавету II заметили верхом на коне, – СМИ

Еще полгода назад королева Елизавета II выходила в свет с тростью, а уже сейчас ездит верхом в Виндзорском замке. Ее заскочили там во время конной прогулки.

Из-за проблем с мобильностью Ее Величество пропустило немало торжественных мероприятий, даже несколько событий к своему платиновому юбилею на троне. Однако, похоже, запреты врачи отменили, и спустя девять месяцев, в возрасте 96 лет Елизавета II снова вернулась в любимый конный спорт.

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96-летняя королева Елизавета II ездит верхом

"Королеве понравилось снова сидеть на коне. Снова ехать верхом – отличный признак после всех забот за здоровье монарха. Снова сесть в седло в 96 лет – это удивительно", – передают британские инсайдеры.

Почему Ее Величеству запрещали садиться в седло

Здесь следует напомнить, что в октябре прошлого года Елизавета II впервые за 17 лет вышла в свет с тростью.

Еще в 2003 году она упала и повредила связки на правом колене, а затем перенесла операцию. Тогда в сети предполагали, что о себе напомнила старая травма.

Однако впоследствии появилась информация, что трость – это рекомендация врачей после того, как Елизавета II провела ночь в одной из больниц Лондона. Там она была на плановом обследовании.

После этого Ее Величеству запретили конные прогулки и посоветовали снизить физические активности, больше отдыхать.