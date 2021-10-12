Ее Величество редко появляется на светских мероприятиях, поэтому к каждому ее выходу приковано внимание публики. На днях она посетила "Бирюзовую гору" – некоммерческую организацию, целью которой является возрождение местного наследия.

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Повседневный look королевы Рании

Королева Иордании предстала перед публикой в темно-синих джинсах с широким низом и стрелками по всей длине. Соединила такой верх с кофтой коричневого цвета. Из обуви выбрала коричневые туфли-лодочки на каблуке. На плече у Ее Величества была маленькая сумочка, на лице – черная защитная маска, а на руке – часы.

Среди драгоценных украшений ее look довершали серьги с жемчугом. На лице она сделала макияж в натуральных оттенках, а волосы уложила в локоны.



Новый выход королевы Рании / Фото из инстаграма Ее Величества



Новый выход королевы Рании / Фото из инстаграма Ее Величества



Новый выход королевы Рании / Фото из инстаграма Ее Величества



Новый выход королевы Рании / Фото из инстаграма Ее Величества

Осенью королева Рания также выходила в свет в платье белого цвета с полосатым вишневым принтом. Тогда сочетала его с бордовыми туфлями-лодочками и надевала на лицо маску в тон.