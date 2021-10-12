Її Величність рідко з'являється на світських заходах, тому до кожного її виходу прикута увага публіки. Днями вона відвідала "Бірюзову гору" – некомерційну організацію, метою якої є відродження місцевої спадщини.

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Повсякденний look королеви Ранії

Королева Йорданії постала перед публікою в темно-синіх джинсах з широким низом і стрілками по всій довжині. Поєднала такий верх з кофтою коричневого кольору. З взуття обрала коричневі туфлі-човники на підборах. На плечі в Її Величності була маленька сумочка, на обличчі – чорна захисна маска, а на руці – годинник.

Серед коштовних прикрас її look довершували сережки з перлинами. На обличчі вона зробила макіяж у натуральних відтінках, а волосся вклали в локони.



Новий вихід королеви Ранії / Фото з інстаграму Її Величності



Новий вихід королеви Ранії / Фото з інстаграму Її Величності



Новий вихід королеви Ранії / Фото з інстаграму Її Величності



Новий вихід королеви Ранії / Фото з інстаграму Її Величності

Восени королева Ранія також виходила у світ в сукні білого кольору зі смугастим вишневим принтом. Тоді поєднувала її з бордовими туфлями-човниками та одягала на обличчя маску в тон.