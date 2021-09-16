Королева Рания порадовала поклонников новым выходом. Ее Величество побывала в живописном селе Биргеш, расположенном вдоль Иорданской тропы. Там королеву ошеломила красота природы и гостеприимство людей.
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Повседневный look королевы Рании
Ее Величество на официальной странице в инстаграме опубликовала фотографию, где предстала перед камерой в черных брюках на завязках и голубой рубашке с принтом в виде птицы. Такой look королева соединила с удобной черной обувью на завязках.
Волосы Рания собрала сзади, а на лице сделала легкий макияж с блеском на губах. Среди аксессуаров ее ауфит завершили серьги, подвеска и солнцезащитные очки.
Королева Рания в рубашке и брюках / Фото из инстаграма Ее Величества
Предыдущие выходы королевы Иордании
- Перед началом нового учебного года королева Рания и ее муж встретились с лучшими учениками Таджихи. Ее Величество приехала на встречу в белом платье с полосатым принтом.
- В белой рубашке и черно-белой юбке Рания встретилась с командой мобильного приложения Wajeez – сервиса обобщения книг.
- В провинции Маан королева была в темно-зеленом платье с глянцевыми полосками.