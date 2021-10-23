Королева Рания вышла в свет в сине-белом костюме: роскошные фото
Источник:инстаграм королевы Рании
Иорданская королева Рания осуществила новый публичный выход. На этот раз она выбрала роскошный костюм насыщенного синего, который является одним из трендовых в этом сезоне, и белого цветов.
Ее Величество побывала на выставке Jordan River Designs. Она поблагодарила всех женщин, которые вкладывают сердце и упорный труд в эти замечательные вещи.
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Образ королевы Рании
Иорданская королева уделяет внешнему виду особое внимание. Она всегда следит за трендами в моде и одевается в соответствии с ними. Для нового выхода Рания выбрала яркий костюм. Наряд состоял из синей удлиненной блузки с оригинальным пошивом вокруг шеи и широких укороченных брюк белого цвета. Соединила look с туфлями-лодочками на каблуках в тон блузки.
Акцент королева решила сделать на аксессуарах: на плече красовалась маленькая желтая сумочка, а на пальце - роскошное кольцо. Во время близкого общения с публикой Ее Величество надевала черную защитную маску. Волосы она, как всегда, уложила в роскошные локоны, а на лице сделала безупречный макияж в натуральных оттенках.
Новый выход королевы Рании / Фото с инстаграма Ее Величества
Осенние аутфиты Ее Величества
- Этой осенью королева посещала "Бирюзовую гору" – некоммерческую организацию, целью которой является возрождение местного наследия. Для поездки надевала синие джинсы и коричневую кофту.
- В иорданское село Биргу Рания ездила в черных брюках и голубой рубашке с принтом в виде птицы.
- Перед началом нового учебного года королевская чета встречалось с лучшими учениками Таджихи. Рания появилась перед публикой в белом платье с полосатым вишневым принтом.