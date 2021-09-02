Королева Рания совершила новый выход в белом платье: фото нежного образа
Источник:инстаграм королевы Рании
Королевская чета Иордании осуществила новый выход. Ее Величество позировала рядом с мужем в роскошном платье белого цвета с полосатым принтом.
Перед началом нового учебного года монархи встретились с лучшими учениками Таджихи. На мероприятии Рания в очередной раз продемонстрировала безупречный вкус в одежде.
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Новый look королевы Рании
Ее Величество предстала перед камерой в платье белого цвета длины ниже колен. Наряд имел полосатый вишневый принт, добавлявший особого шарма. Талию подчеркнул ремешок в тон платью.
Такой look королева Рания соединила с бордовыми туфлями на высоком каблуке. Волосы она уложила в роскошные локоны, а на лице сделала макияж с коричневыми тенями на веках.
Неизменным аксессуаром сегодня является защитная маска. Без нее королева также не обошлась. На этот раз она выбрала вишневую маску, которая гармонично сочеталась с ее образом.
Королева Рания с мужем / Фото из инстаграма Ее Величества
Королева Рания с мужем / Фото из инстаграма Ее Величества
Предыдущие выходы королевы Рании
- На встрече с командой мобильного приложения Wajeez – сервиса обобщения книг, Ее Величество была в белой рубашке с короткими рукавами и черно-белой юбке длины миди.
- В темно-зеленом платье с глянцевыми полосками Рания приезжала в провинцию Маан.
- Для последнего рабочего дня во время официального визита в США Рания выбрала изысканную красную блузку и черные брюки.