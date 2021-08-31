Королева Рания всегда уместно выбирает одежду в соответствии с мероприятием, на которое направляется. Она чувствует грань между стилем и безвкусицей, поэтому является примером для многих поклонниц в разных уголках мира.

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Иорданская королева часто выбирает для событий элегантные платья или блузки и брюки. В гардеробе Ее Величества много как светлых, так и ярких вещей. Рания не боится экспериментировать с образами, часто появляется в неординарных аутфитах, которые покоряют публику.

Каждый образ королева завершает безупречной прической. Обычно она укладывает длинные волосы в голливудские локоны. А на лице Рания делает макияж с акцентом на глазах.

Далее смотрите подборку фотографий королевы Рании, которые делали во время ее светских мероприятий, официальных встреч с государственными деятелями и лидеров других стран с 2017 по 2021 год.

Образы королевы Рании

Аутфиты королевы Иордании 2017 года / Фото из инстаграма Ее Величества

Аутфиты королевы Иордании 2018 года / Фото из инстаграма Ее Величества

Аутфиты королевы Иордании 2019 года / Фото из инстаграма Ее Величества

Аутфиты королевы Иордании 2020 года / Фото из инстаграма Ее Величества

Аутфиты королевы Иордании 2021 года / Фото из инстаграма Ее Величества

Королева Рания в вышиванках

Иорданская королева обожает одежду с вышивкой. На торжественных событиях она часто появляется в вышиванках или вышитых платьях. Украинская национальная одежда является неизменным элементом гардероба Ее Величества. Рания обожает как яркие, так и нюдовые или темные вышивки.

Каждый образ королева дополняет обувью на каблуках, прической, макияжем, аксессуарами. Вышитые наряды Рания выбирает для выходов не только в родной Иордании, но и во время официальных визитов в другие страны мира.

Королева Рания в вышиванках / Фото из инстаграма Ее Величества