Королева Рания соединила армейский жакет с элегантными туфлями на каблуке

Королева Иордании осуществила новый роскошный выход, который не остался без внимания прессы. Рания поэкспериментировала со стилем и скомбинировала армейский жакет с брендовыми туфлями.

51-летнюю жену короля Иордании неспроста считают одной из самых стильных королевских персон современности. Она редко носит люксовые бренды, ведь знает, как выглядеть безупречно даже в малоизвестных марках. Однако для появления в педагогической академии Рания подобрала смелый ансамбль.

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Смелый образ королевы Рании

Иорданская королева сделала акцент на армейском жакете цвета хаки из коллекции испанского дома моды Loewe. Это удлиненный пиджак приталенного кроя со светлыми вставками на манжетах, талии и вороте.

Вместо джогеров, которые шли с жакетом, Ее Величество подобрала брюки со стрелками и лампасами. Смелый верх и классический низ совпали почти тон в тон.

Рания поэкспериментировала и разбавила цвет хаки пурпурным оттенком. Она надела полосатую рубашку с драпированным воротником и туфли-лодочки от премиального бренда Malone Souliers. Завершил образ королевы бордовый клатч от лондонского бутика Roksanda.

Рания в армейском жакете / Фото из инстаграма королевы Иордании

Рания в армейском жакете / Фото из инстаграма королевы Иордании