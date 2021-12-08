51-річну дружину короля Йорданії неспроста вважають однією з найстильніших королівських персон сучасності. Вона рідко носить люксові бренди, адже знає, як виглядати бездоганно навіть у маловідомих марках. Однак для появи в педагогічній академії Ранія підібрала сміливий ансамбль.

До теми У білій сорочці та блакитних штанах: королева Ранія на робочій зустрічі

Сміливий образ королеви Ранії

Йорданська королева зробила акцент на армійському жакеті кольору хакі з колекції іспанського будинку моди Loewe. Це подовжений піджак приталеного крою зі світлими вставками на манжетах, талії та комірі.

Замість джогерів, які йшли з жакетом, Її Величність підібрала штани зі стрілками та лампасами. Сміливий верх і класичний низ збіглись майже тон у тон.

Ранія поекспериментувала й розбавила колір хакі пурпурним відтінком. Вона одягла смугасту сорочку з драпірованим коміром та туфлі-човники від преміального бренду Malone Souliers. Завершив образ королеви бордовий клатч від лондонського бутіка Roksanda.

Ранія в армійському жакеті / Фото з інстаграму королеви Йорданії

Ранія в армійському жакеті / Фото з інстаграму королеви Йорданії

Зауважимо, королева Ранія не завжди одягається так офіційно. Час від часу вона з'являється на публіці в повсякденних образах – яскравих футболках чи приталених джинсах.