Королева Рания даже дома выглядит безупречно. Теплым солнечным днем она позировала на террасе и показала корзину с гранатами, которыми с ней поделилась Ассоциация сельскохозяйственных кооперативов Куфрсум для производителей граната.

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Образ королевы Иордании

Ее Величество позировала, сидя на террасе. Она предстала перед камерой в однотонной розовой футболке. Поскольку Рания изображена на фото не в полный рост, то не видно, с каким низом соединила ее.

Волосы королевы были уложены в естественные локоны и развевались на ветру. На лицо она не наносила косметику, однако надела солнцезащитные очки. На столе перед королевой стояла корзина с огромными гранатами, которые она с улыбкой фотографировала.

Вкусные гранаты! Я благодарна Ассоциации сельскохозяйственных кооперативов Куфрсум для производителей граната за то, что они поделились сладкими плодами своего труда,

– написала Рания под фото.



Королева Рания в розовой футболке и с гранатами / Фото из инстаграма Ее Величества

Напомним, недавно королева Рания вместе с мужем побывала в Катаре. Для поездки туда выбрала элегантный костюм желтого цвета, состоящий из брюк и блузки.