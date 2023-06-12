Королева Рания показала милые кадры с мужем к годовщине свадьбы: видео пробирает до мурашек

Король Иордании Абдалла и королева Рания 10 июня отпраздновали 30-летие брака. Королевские супруги обменялись чувственными кадрами и поздравили друг друга с праздником.

Королеву Ранию с мужем считают одной из самых красивых королевских пар современности. Поженились они в 1993 году на роскошной церемонии во дворце Захран, где на днях женился и их сын.

Интересно Будем жить вместе, – реакция Горняк на то, что Остапчук обустраивает их дом с новой любимой

Королева Рания показала чувственные кадры с мужем

Королева Рания разместила милое видео с мужчиной в соцсетях. Она также трогательно поздравила его с праздником.

Каждый уходящий день сближает нас, и каждый уходящий год показывает мне, насколько я невероятно счастлива провести свою жизнь с тобой. С 30-й годовщиной, мой король,

– написала она.

Также видео, посвященное годовщине свадьбы родителей, разместил принц Хусейн, написав: "Поздравляем любящих, преданных и щедрых родителей с 30-летием свадьбы".

Королева Рания показала новое фото с мужем

Свадьба короля Абдаллы и королевы Рании состоялась 10 июня 1993 года. С принцем она познакомилась на званом обеде в Аммане в январе 1993 года. На свадьбе Рания была в платье от дизайнера Брюса Олдфилда, создававшего наряды для принцессы Дианы и королевы Камиллы. Их брак был грандиозным государственным событием.

Королевская пара в браке уже 30 лет. По этому поводу Рания поделилась новым снимком с мужем. Пара позировала на улице в непринужденной обстановке.

На фотографии королева находилась в летнем платье белого цвета от бренда Emporio Sirenuse. Дополнила она образ белым длинным палантином. Также Рания уложила волосы, добавила украшения и сделала легкий макияж.

Король Абдалла II на фотографии одет в черное. На Его Величестве была водолазка и классический костюм.



Королева Рания с мужем / Фото с ее инстаграммы

К слову, в начале мая королеву Рания с мужем пригласили на коронацию Чарльза ІІІ. Она прибыла на церемонию в элегантной платья лимонного цвета, что подчеркивало фигуру и плечи Образ дополнял шляпку.